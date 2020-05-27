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Кабмин предлагает нулевую ввозную пошлину на комплектующие для военного назначения

Среда, 27 мая 2020, 12:54
 

Кабинет министров внесет в Верховную Раду проект закона, которым предлагается установить нулевую ввозную пошлину на комплектующие, необходимые для производства, эксплуатации и ремонта продукции военного назначения.

Об этом на заседании правительства 27 мая заявил премьер Денис Шмыгаль.

"Во исполнение решений СНБО и президента мы предлагаем парламентариям законопроект, который позволит избавить от пошлины материалы, агрегаты и другие комплектующие, которые используются при производстве вооружения", - сказал Шмыгаль.

Экономическая правда

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Кабмин

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