Кабмин предлагает нулевую ввозную пошлину на комплектующие для военного назначения
Среда, 27 мая 2020, 12:54
Кабинет министров внесет в Верховную Раду проект закона, которым предлагается установить нулевую ввозную пошлину на комплектующие, необходимые для производства, эксплуатации и ремонта продукции военного назначения.
Об этом на заседании правительства 27 мая заявил премьер Денис Шмыгаль.
"Во исполнение решений СНБО и президента мы предлагаем парламентариям законопроект, который позволит избавить от пошлины материалы, агрегаты и другие комплектующие, которые используются при производстве вооружения", - сказал Шмыгаль.
Экономическая правда
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