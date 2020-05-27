По примеру Deutsche Bahn: УЗ создаст компанию для управления вокзалами
Правление "Укрзализныци" приняло решение о создании 1 июля 2020 года отдельного филиала - "Вокзальная компания", главная цель которой - сделать вокзалы эффективными и вывести их на безубыточный уровень.
Об этом заявил директор директор по стратегическому развитию и инвестиционной политики АО "Укрзализныця" Антон Саболевський.
По его словам, такое решение вызвано необходимостью усовершенствования системы управления вокзалами, повышения эффективности их деятельности, в том числе за счет минимизации дублирующих функций.
"К главных целям относятся и сокращение финансовых расходов, выход на уровень безубыточности и впоследствии получение прибыли. Достичь этого планируется, в частности, за счет развития коммерческих площадей", - отметили в УЗ.
В компании пояснили, что реорганизацию вокзального хозяйства планируют провести в два этапа: сначала в филиал будут переданы вокзалы, которые сейчас находятся в управлении филиала "Пассажирская компания" (крупнейшие комплексы - внеклассные и I класса).
На втором этапе будут переданы вокзалы I-III классов, после чего, с целью оптимизации структуры управления, планируют определить 14 базовых вокзалов, благодаря чему планируют централизовать финансовые, кадровые, юридические и другие функции.
"Персонал для нового филиала будет оформлен путем перевода из других подразделений: "Пассажирская компания", "Центр строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений", региональных филиалов", - добавил Саболевськй.
По его словам, подобная система заимствована у немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn, в составе которой есть отдельная компания, которая занимается вокзалами, - DB Netze Stations, которая за 2019 год получила прибыль EBITDA в размере 349 млн евро.
"Вместе с тем по итогам 2019 года отрицательный финансовый результат деятельности вокзалов АО "Укрзализныця" составил почти 800 млн грн", - добавили в УЗ.
На балансе АО "Укрзализныця" находятся 106 вокзалов, 75 из них - на балансе филиала "Центр строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений", 21 - филиала "Пассажирская компания", 10 - региональных филиалов.
Экономическая правда
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