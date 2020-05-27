По примеру Deutsche Bahn: УЗ создаст компанию для управления вокзалами

Правление "Укрзализныци" приняло решение о создании 1 июля 2020 года отдельного филиала - "Вокзальная компания", главная цель которой - сделать вокзалы эффективными и вывести их на безубыточный уровень.

Об этом заявил директор директор по стратегическому развитию и инвестиционной политики АО "Укрзализныця" Антон Саболевський.

По его словам, такое решение вызвано необходимостью усовершенствования системы управления вокзалами, повышения эффективности их деятельности, в том числе за счет минимизации дублирующих функций.

"К главных целям относятся и сокращение финансовых расходов, выход на уровень безубыточности и впоследствии получение прибыли. Достичь этого планируется, в частности, за счет развития коммерческих площадей", - отметили в УЗ.

В компании пояснили, что реорганизацию вокзального хозяйства планируют провести в два этапа: сначала в филиал будут переданы вокзалы, которые сейчас находятся в управлении филиала "Пассажирская компания" (крупнейшие комплексы - внеклассные и I класса).

На втором этапе будут переданы вокзалы I-III классов, после чего, с целью оптимизации структуры управления, планируют определить 14 базовых вокзалов, благодаря чему планируют централизовать финансовые, кадровые, юридические и другие функции.

"Персонал для нового филиала будет оформлен путем перевода из других подразделений: "Пассажирская компания", "Центр строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений", региональных филиалов", - добавил Саболевськй.

По его словам, подобная система заимствована у немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn, в составе которой есть отдельная компания, которая занимается вокзалами, - DB Netze Stations, которая за 2019 год получила прибыль EBITDA в размере 349 млн евро.

"Вместе с тем по итогам 2019 года отрицательный финансовый результат деятельности вокзалов АО "Укрзализныця" составил почти 800 млн грн", - добавили в УЗ.

На балансе АО "Укрзализныця" находятся 106 вокзалов, 75 из них - на балансе филиала "Центр строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений", 21 - филиала "Пассажирская компания", 10 - региональных филиалов.

Экономическая правда