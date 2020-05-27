Правление УЗ уволило директора по развитию бизнеса компании

Правление "Укрзализныци" уволило директора по развитию бизнеса компании Андрея Рязанцева.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Правление АО "Укрзализныця" считает, что все сотрудники компании должны соблюдать кодекс этики и семейных ценностей.

Сообщаем, что на данный момент Андрей Рязанцев не является работником АО "Укрзализныця", - говорится в заявлении.

При этом, деталей увольнения УЗ не привела.

В то же время в YouTube на канале "Стоп Коррупции" появилось видео, на котором мужчина, похожий на Рязанцева, дает пощечину какой-то женщине.

При этом сам Рязанцев в Facebook написал, что решение о завершении работы в УЗ принял самостоятельно и пожаловался на давление, которое на него оказывали "в течение полугода".

"Сегодня под давлением, который я чувствую на себе уже в течение полугода, я принял решение завершить работу в компании Укрзализныця. Как и на всех предыдущих местах работы, мне и моей команде есть чем гордиться.

В полной мере мне пришлось испытать на себе методы давления, которое оказывают на людей, которые работают в интересах компании, а значит и государства. Ничего нового. Я проходил то же самое во всех госорганизациях, где работал. Видимо именно сейчас спрос на честную работу отсутствует", - написал он.

"Учитывая то, к каким методам опустились мои оппоненты сегодня, не хочу ждать, к чему это дойдет завтра. Время очень скоро все расставит на свои места. Выдержка - наше главное оружие", - отметил Рязанцев.

Напомним:

Рязанцев занимал должность директора по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" с июня 2019 года. До этого он работал директором по экономике и финансам общества.

Экономическая правда