Межбанковский день: активность выросла, гривна - нет

27 мая на межбанковском рынке предложение незначительно уступало спросу: на котировках это сказалось ростом доллара с утренних 26,86/26,89 гривен до 26,92/26,945 до конца дня. НБУ участия в сессии не брал.

По данным Finance.ua несмотря на зачисление долларовой выручки за два дня (25 мая банки не работали из-за выходного в США) - по факту все дополнительное предложение валюты на межбанке было "съедено" отложенным спросом, ведь многие клиенты не захотели 25 мая проводить свои операции по доллару на условиях ТОМ и перенесли их на сегодня.

Нацбанку нечего было особенно выкупать на межбанке и регулятор в сессии не участвовал.

Напомним:

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 27 мая на уровне 26,90 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,51 гривни за евро (на 26 мая - 29,31 гривни).

Экономическая правда