Подрядчик заказал "информационную войну" против Укравтодора — Кубраков

В рамках информационной кампании против руководителя Укравтодора Александра Кубракова хотели "заказать" статью на Экономической правде. По результатам исследования Центра контент анализа подобного рода материалов не обнаружено.

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

"На странице главы Укравтодора Александра Кубракова и официальной странице Агентства было опубликовано обращение относительно информационных атак на Укравтодор. Среди изложенных записей был тезис о планах Артема Гриненко (президент Всеукраинской дорожной ассоциации - ЭП) опубликовать "веером" заказные статьи в "серьезных изданиях", в том числе - Цензоре и Украинской правде", - говорится в сообщении.

"По результатам исследования Центра контент анализа ни Украинская правда, ни Цензор.НЕТ не были среди онлайн-изданий, которые распространяли фейковые и манипулятивные публикации, посвященные Укравтодору", - сообщили в Агентстве.

Пресс-служба "Укравтодора" поблагодарила изданиям, придерживающимся стандартам журналистики.

Напоминаем:

Гриненко - бывший руководитель Укравтодора и экс-помощник народного депутата от Блока Петра Порошенко Артура Герасимова.

Экономическая правда