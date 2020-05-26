Подрядчик заказал "информационную войну" против Укравтодора — Кубраков
В рамках информационной кампании против руководителя Укравтодора Александра Кубракова хотели "заказать" статью на Экономической правде. По результатам исследования Центра контент анализа подобного рода материалов не обнаружено.
Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.
"На странице главы Укравтодора Александра Кубракова и официальной странице Агентства было опубликовано обращение относительно информационных атак на Укравтодор. Среди изложенных записей был тезис о планах Артема Гриненко (президент Всеукраинской дорожной ассоциации - ЭП) опубликовать "веером" заказные статьи в "серьезных изданиях", в том числе - Цензоре и Украинской правде", - говорится в сообщении.
"По результатам исследования Центра контент анализа ни Украинская правда, ни Цензор.НЕТ не были среди онлайн-изданий, которые распространяли фейковые и манипулятивные публикации, посвященные Укравтодору", - сообщили в Агентстве.
Пресс-служба "Укравтодора" поблагодарила изданиям, придерживающимся стандартам журналистики.
Напоминаем:
Гриненко - бывший руководитель Укравтодора и экс-помощник народного депутата от Блока Петра Порошенко Артура Герасимова.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua