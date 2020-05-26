Apple открывает компанию в Украине — СМИ

Компания Apple зарегистрировала общество с ограниченной ответственностью в украинской юрисдикции.

Соответствующая запись появилась в государственном реестре юрлиц и физлиц-предпринимателей, передает AIN.

Датой регистрации указано 15 апреля 2020 года, адрес офиса — IQ Business Center, директор компании — Роман Гуменюк. При этом, в самом реестре конечным бенефициаром указана Apple Inc.

По словам одного из источников издания, украинская компания действительно открывается американской Apple. Но официального подтверждения пока нет.

"Скорее всего, сами заниматься дистрибуцией продуктов они не будут: это долгий сложный процесс. Но могут авторизировать еще несколько других поставщиков легальной продукции в страну. Плюс — запустить больше локализированных сервисов. В любом случае, юридическое присутствие — важный знак для рынка", - считает собеседник издания.

По данным AIN, объявление о старте работы подразделения Apple в Украине может состояться уже этим летом. Однако официально компания пока не подтвердила свои планы работать на украинском рынке.