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Uber будет определять водителей без масок через приложение

Вторник, 26 мая 2020, 18:26
 

Сервис такси Uber вводит новые меры безопасности: будут проверять наличие масок на водителе через приложение, а пассажиров будут просить садиться на задние сиденья.

Об этом компания сообщила в рассылке для украинских клиентов.

"Начиная с сегодняшнего дня все пользователи и водители должны носить маску или повязку на лице во время поездок с Uber.

Мы также просим вас садиться только позади, чтобы обеспечить больше места между вами и вашим водителем.

Мы добавляем новую технологию проверки лица, чтобы подтвердить, что водители надевают маску или повязку, прежде чем начнется поездка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что клиент получит уведомление о том, что водитель прошел процедуру проверки и сможет отменить поездку, если водитель не имеет повязки.

Также теперь при каждой поездке пассажиры должны подтвердить, что использовали маски для лица и дезинфецировали руки. Водители также должен будет заполнить подобный чеклист.

Оставить жалобы о проблемах со здоровьем и чистотой, например, если водитель не имеет маски для лице также можно будет в приложении.

Экономическая правда

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Uber

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