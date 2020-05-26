Сервис такси Bolt привлек 109 миллионов долларов инвестиций
Вторник, 26 мая 2020, 15:06
Сервис такси Bolt привлек 109 млн долларов инвестиций, которые использует для расширения своих услуг в Европе и Африке.
Об этом сообщает TechCrunch.
Отмечается, что теперь стоимость компании увеличилась до 1,9 млрд долларов.
Инвестором стала компания Naya Capital Management, основанная в Великобритании.
Как отмечает TechCrunch, Bolt предлагает транспортные услуги в более чем 150 городах Европы и Африки.
В последние месяцы компания ускорила процесс вывода на рынок сервиса доставки еды Bolt Food - эту услугу компания уже предлагает в 12 странах.
Экономическая правда
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