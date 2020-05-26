Как изменились оплаты украинцев во время карантина – исследование

Во время карантина украинцы стали чаще платить за услуги и товары онлайн - в частности, Наибольше оборот увеличился в категориях "Денежные переводы" (на 120%) и "Оплата штрафов" (на 82%).

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией EasyPay.

"По сравнению с январем, февралем и первой половине марта 2020 года, в период с 16 марта по 30 апреля резко вырос оборот в категориях "Бюджетные платежи" - на 123%, "Кредитные организации" - на 39% и "Коммунальные платежи" - на 16%.

Если рассматривать все категории, а не только топ-10 самых популярных, больше всего оборот увеличился в категориях "Денежные переводы" - на 120% (вырос средний чек и количество транзакций) и "Уплата штрафов" - 82%. Это ожидаемо: во время карантина безопаснее проводить такие платежи онлайн, а не в кассе", - говорится в сообщении.

В то же время категория "Недвижимость" упала на 100%. Кроме этого, негативную динамику показали отрасли, связанные с путешествиями и развлечениями: категория "Транспортные билеты" снизилась на 90%, а "Онлайн-купоны" - на 72%.

"Среди всех категорий в терминалах больше всего возросла "Оплата штрафов" - на 70%. В большинстве сфер показатели снизились: на 100% в категории "Блокчейн", на 97% - "Отели", на 96% - "Онлайн-купоны", на 85% - "Бюджетные платежи", - добавили в EasyPay.

Отмечается, что украинцы преимущественно оплачивают мобильную связь через терминалы - 4 млн офлайн-транзаций против 1,2 млн онлайн-платежей, такое же соотношение было и до введения карантина.

"Но все же заметен общий рост интереса к онлайну. Так, для онлайн-оплат количество транзакций выросло в 18-ти категориях, а для оплат через терминалы - только в 5-ти.

Средний чек активнее вырос в офлайн-платежей: положительная динамика отмечается в 23 категориях оплат через терминалы против 16 категорий онлайн-оплат", - говорится в исследовании.

Экономическая правда