Правительство направило полмиллиарда на погашение задолженности перед аграриями

Кабинет министров направил 555 миллионов гривень на погашение задолженности перед аграриями, которые приобрели технику и оборудование в октябре-ноябре 2019 года. По госпрограмме аграриям компенсируют частичную стоимость приобретенной отечественной техники.

Об этом сообщает Минэкономики.

Всего сумма задолженности по этой программе составляла 564 млн грн, последние 9 млн грн будут утверждены к уплате в ближайшее время.

Средства получат 4102 агрария, которые за указанный период приобрели 14 756 единиц техники и оборудования на общую сумму 2,7 млрд грн.

"Для правительства крайне важно продолжить финансирование программы по технике, ведь за годы своей реализации она демонстрирует положительные экономические эффекты. Так, число производителей сельхозтехники с должным уровнем локализации возросло до 4,5 раза, что способствовало расширению количества рабочих мест минимум на 5000 тыс.", - прокомментировал министр экономики Игорь Петрашко.

Сообщается, что по результатам программы процент отечественной техники на рынке сельхозтехники и оборудования возрос до 33% в 2019 году с 15,2% в 2017-м.

Также номенклатура украинской техники расширилась с 792 наименований в 2017 году до 12 542.

Ожидается, что в этом году реализация украинской техники вырастет на 15%, а налоги и сборы от участников программы и смежных производств составят около 2,34 млрд. грн. Из которых более 550 млн. грн. - налоги на фонд оплаты труда.

Экономическая правда