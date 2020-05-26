Все разделы
Укр / Рус

TikTok опередил YouTube и Netflix по выручке от покупок внутри приложения

Вторник, 26 мая 2020, 12:01
 

TikTok и его китайский клон Douyin заняли в апреле первое место по покупкам внутри приложений, согласно данным Sensor Tower, которые не учитывают игры и рекламу.

Об этом сообщает Bloomberg.

На покупках в приложениях, показатели TikTok и Douyin за месяц увеличились в десять раз до 78 миллионов долларов, опередив YouTube, Tinder и Netflix, которые делают ставку на платные подписки.

На втором месте в рейтинге оказался YouTube, выручка которого составила почти 76 млн долларов США. В первую пятерку также вошли Tinder, Disney+ и видеосервис Tencent Video.

В Douyin пользователь через внутреннюю валюту может поддерживать авторов понравившегося контента

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

YouTube Google

powered by lun.ua
Материалы по теме
Youtube ужесточил правила об угрозах в интернете 12 декабря 2019, 20:23
Налог на Facebook и Youtube: В Раде разрабатывают изменения в Налоговый кодекс 22 ноября 2019, 20:04
Google и YouTube выплатят рекордный штраф за сбор данных детей 5 сентября 2019, 17:13
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!