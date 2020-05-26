Рабочая группа поддержки бизнеса разработала 35 инициатив – их передадут в Кабмин
Межведомственная рабочая группа по разработке плана антикризисных инициатив для поддержки малого и среднего определила перечень 35 инициатив - документ передадут в Кабмин.
Об этом сообщает "Правительственный портал".
Отмечается, что из 35 инициатив рабочая группа выделила топ-10 приоритетных.
"Все инициативы разделены на 4 главных блока поддержки украинского бизнеса. Это улучшение доступа к ресурсам, доступ к рынкам, дерегулирование и инфраструктура поддержки бизнеса.
Половина инициатив из топ-10 относятся к дерегуляционному блоку - это самый быстрый и действенный путь помощи бизнесу", - заявил заместитель министра экономики Дмитрий Романович.
"Доступ к финансам, доступность кредитования требует такого инструмента, как государственные портфельные гарантии. Их запуск возможен после изменений в бюджетный кодекс и бюджет Украины. Соответствующие законопроекты дорабатываются Министерством финансов совместно с профильным комитетом ВР и Минэкономики", - добавил он.
Экономическая правда
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