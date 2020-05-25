Части Киева "дали" горячую воду после плановых отключений
25 мая Киевтеплоэнерго согласно графику возобновляет поставки горячей воды на Троещине, Виноградаре, Воскресенке, Лесном и Минском массивах, Оболони и Отрадном. Всего 2,6 тыс. Многоэтажных домов (20% жилого фонда Киева).
Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Первый этап испытаний Киевтеплоэнерго начало одновременно с ослаблением карантина - 12 мая, во время испытаний усунилы около 300 повреждений.
"На сегодня мы испытали 25% магистральных теплосетей и 50% теплосетей квартальных котельных Киева. Работы ведутся с соблюдением графика, утвержденного КГГА", - сообщил директор структурного подразделения "Киевские тепловые сети" Киевтеплоэнерго Василий Деревицкий.
Сообщается, что до 5 июня горячее водоснабжение будет отключено на Соломенке, Шулявке, Теремках, Осокорках и в центре Киева.
Свой дом можно проверить на сайте Киевтеплоэнерго.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua