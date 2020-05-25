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Средняя розничная цена автогаза приближается к 10 гривням за литр

Понедельник, 25 мая 2020, 16:16
 

За 22-25 мая стоимость автогаза в розничных сетях АЗС повысилась в пределах 10-60 копеек за литр.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Отмечается, что WOG в среднем повысил цены на 30 копеек за литр - до 10,66 грн/л. На киевских станциях сети автогаз стоит 10,58 грн/л.

В то же время сеть ОККО повысила цены только в Кировоградской области - на 20 копеек за литр, до 10,49 грн/л.

Напомним:

Стоимость автогаза в розничных сетях 20 мая повысилась в пределах 10-40 копеек за литр - средняя по стране розничная цена автогаза выросла на 8 копеек за литр - до 9,09 гривен за литр.

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АЗС топливо

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