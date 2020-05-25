В Киевском метрополитене рассказали об убытках за время карантина
Понедельник, 25 мая 2020, 15:56
За время пребывания на карантине КП "Киевский метрополитен" понес убытки на сумму 600 миллионов гривен.
Об этом в комментарии "Укринформу" сообщила заместитель директора КП "Киевский метрополитен" Наталка Макогон.
"Недополучение дохода 600 млн грн. В то же время средства на зарплату Киевсовет предусмотрел в полном объеме", - сказала она.
Напомним:
Утром 25 мая заработали все линии столичного метрополитена.
Киевский метрополитен в первый день работы после карантина полупустой, потому что киевляне сознательно отнеслись к своему здоровью и к призывам городских властей пользоваться общественным транспортом только по необходимости.
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