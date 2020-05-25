Самолеты компании "Антонов" выполняют 100% стратегических перевозок в интересах НАТО — МИД

100 процентов стратегических авиаперевозок в интересах НАТО выполняются украинскими тяжелыми самолетами авиакомпании "Антонов".

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил заместитель главы МИД Егор Божок.

"За последнее время нам удалось сформировать в НАТО такой уровень доверия к нам, что на сегодня по факту украинские тяжелые самолеты компании "Антонов" выполняют 100% стратегических авиаперевозок в интересах НАТО", - сказал Божок.

Заместитель министра иностранных дел напомнил, что в свое время Украина делила этот контракт с РФ, и доля РФ в нем была значительно больше.

"Однако поведение Кремля и беспрецедентная агрессия, развязанная Москвой против Украины, изменила ситуацию, поэтому РФ потеряла доверие НАТО. Альянс предстал перед ситуацией, когда такую ​​важную сферу, как стратегические авиаперевозки, невозможно оставлять под контролем агрессора", - добавил он.

"В этом контексте мы начали работу - я тогда еще руководил Миссией Украины при НАТО - о том, чтобы полностью заменить украинскими российские мощности в рамках проекта НАТО по стратегическим авиаперевозкам. И нам это удалось. На сегодняшний день 100% этих перевозок обеспечиваются украинскими самолетами.

И именно поэтому вы так много слышите и видите, как украинская "Мрія" и украинские "Русланы" прилетают в Канаду, Польшу, Германию, Францию ​​и т.д. Это является следствием того, чего в свое время мы достигли в нашем партнерстве с НАТО", - подчеркнул Божок.

По его словам, если бы в Украине было больше возможностей в сфере стратегических авиаперевозок, она могла бы оказать большую поддержку партнерам по НАТО.

В связи с этим сейчас принимаются меры для возобновления строительства в Украине не только тяжелых самолетов, но и средних, и малых, сказал Божок.