Металлургический завод Ярославского вышел из 7-ми месячного простоя

Днепровский металлургический завод группы DCH бизнесмена Александра Ярославского завершил ремонтные работы и готовится к запуску после 7-ми месячной паузы.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Как сообщалось ранее, инвестиционная программа DCH по развитию ГМК-дивизиона DCH Steel (ДМЗ и рудника "Суха Балка" в Кривом Роге) предусматривает капиталовложения в размере $300 млн в течение ближайших 5 лет.

Сообщается, что после ремонта, на заводе поэтапно запускают доменный, кислородно-конвертерный и прокатные цехи.

ДМЗ ушел на модернизацию производства в октябре 2019-го.

Экономическая правда