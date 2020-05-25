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Металлургический завод Ярославского вышел из 7-ми месячного простоя

Понедельник, 25 мая 2020, 14:40

 

Днепровский металлургический завод группы DCH бизнесмена Александра Ярославского завершил ремонтные работы и готовится к запуску после 7-ми месячной паузы.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия. 

Как сообщалось ранее, инвестиционная программа DCH по развитию ГМК-дивизиона DCH Steel (ДМЗ и рудника "Суха Балка" в Кривом Роге) предусматривает капиталовложения в размере $300 млн в течение ближайших 5 лет.

Сообщается, что после ремонта, на заводе поэтапно запускают доменный, кислородно-конвертерный и прокатные цехи.

ДМЗ ушел на модернизацию производства в октябре 2019-го.

Экономическая правда

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Ярославский металлургия

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