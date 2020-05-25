Шмыгаль допустил точечные изменения состава набсоветов госкомпаний

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что допускает точечные изменения в составах наблюдательных советов государственных компаний.

Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, Украина также стоит найти баланс по зарплатам членов наблюдательных советов.

"Что настораживает меня как премьер-министра? Это нерыночные, завышенные, в некоторых случаях, заработные платы членов наблюдательных советов, которые мы выровняли на время карантина. В дальнейшем нужно найти правильный баланс.

В целом вопрос, должны ли быть наблюдательные советы или нет, для меня не является дискуссионным - они должны быть, потому что дают некоторую системность и стабильность в работе предприятий", - подчеркнул глава правительства.

"Вопрос - в качественном составе этих советов. Я почти по каждому предприятию понимаю, где у нас проблемы в наблюдательных советах: где не заполнен штат, где не совсем ответственное отношение, где люди не очень профессиональные. Поэтому, скорее всего, точечные изменения в наблюдательных советах будут естественно происходить", - добавил Шмыгаль.

Напомним:

Кабмин на время карантина ограничил размер заработной платы руководителей исполнительных органов и членов наблюдательных советов госкомпаний до 47 000 гривен в месяц.