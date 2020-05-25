Бизнес начинает выходить из карантина: уже работают 69% ресторанов

Украинский бизнес начинает выходить из карантина - с апреля количество активных вакансий увеличилось почти на 30%, а водители сейчас ездят на 30% больше, чем они это делали до карантина.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

Отмечается, что сейчас на портале Work.ua 31 900 активных вакансий, а до началу карантина было 54 000 вакансий.

В то же время по количеству нозарегистрированных ФОПов Украина почти вернулась к докарантинним показателям - зарегистрировалось 4 775 предпринимателей.

Относительно ресторанов, то сейчас в Украине работает 69% ресторанов от тех 100%, которые работали в карантин.

А обороты общественного питания восстанавливаются не так быстро - сейчас они вернулись только к показателю в 51%.

"Сейчас водители ездят на 30% больше, чем они это делали до карантина. Активность пешеходов почти восстановилась на 90% по отношению к докарантинним показателям", - добавили в Опендатабот.

Экономическая правда