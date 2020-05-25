Все разделы
Укр / Рус

Facebook рассказала и показала, как будет выглядеть удаленное рабочее место будущего

Понедельник, 25 мая 2020, 11:40
 

Компания Facebook опубликовала статью и видеоконцепт о том, как может в будущем выглядеть удаленная работа.

Издание ain.ua выделило ключевые особенности этого футурологического видения.

Динамическая виртуальная рабочая среда, построенная на присутствии пользователя в социальных сетях. Гаджеты следующего поколения обеспечат людям бесконечные рабочие среды, с настраиваемыми виртуальными рабочими экранами, досками, и другими инструментами для визуализации. Такой VR даст возможность проводить совещания, как если бы вы сами присутствовали с коллегами в офисе. 

Множественные настраиваемые рабочие экраны в VR: пользователи смогут переключаться между реальным и виртуальным миром в любое время. На таком рабочем месте сотрудник сможет работать как жестами (с виртуальными экранами), так и более обычным способом, с помощью клавиатуры и мыши. 

В виртуальной рабочей среде коллеги смогут общаться с помощью своих аватаров: они будут точно передавать выражения лица.

Все эти технологические направления развивают в самой компании: Workplace, Portal, Oculus для бизнеса, Codec Avatars и другие.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Facebook технології работа

powered by lun.ua
Материалы по теме
Половина сотрудников Facebook будуть работать удаленно через 5-10 лет 22 мая 2020, 16:52
Facebook запустил собственную платформу для онлайн-торговли 20 мая 2020, 20:20
Германия обвиняет WhatsApp в передаче данных пользователей Facebook. В компании опровергают 18 мая 2020, 10:10
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!