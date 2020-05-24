За январь-апрель размер страховых выплат пострадавшим на производстве увеличился на 12%

За январь-апрель средний размер ежемесячной страховой выплаты лицам, пострадавшим в результате несчастных случаев на производстве, имеющим профессиональные заболевания, или лиц, имеющих на них право в случае смерти потерпевшего, вырос на 11,7% и составил 3 657,75 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования.

При этом средний размер ежемесячной выплаты для пострадавших на производствах угольной отрасли составляет 5 003,34.

"Сегодня в Украине почти 205, 5 тыс таких лиц и членов их семей, которые каждый месяц получают от Фонда выплаты. 89,3 тыс из них - пострадавшие на производствах угольной отрасли и их семьи", - рассказали в фонде.

В течение четырех месяцев 2020 года ФССУ направил 2,8 млрд на ежемесячные страховые выплаты пострадавшим и их семьям, из которых 1,6 млрд - на ежемесячные выплаты пострадавшим шахтерам и членам их семей.

Расходы по этому направлению выросли на 119, 2 млн, или 4,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Экономическая правда