Вопреки коронавирусу: богатейшие люди за время пандемии COVID-19 суммарно заработали 255 миллиардов долларов

За время пандемии коронавируса 25 богатейших людей мира заработали суммарно 255 миллиардов долларов.

Об этом пишет Forbes.

Сообщается, что за этот период больше всех заработал основатель Facebook Марк Цукерберг — его состояние увеличилось на 31,4 млрд долл, до 86,5 млрд.

По данным журнала, за последние 2 месяца акции Facebook поднялись в цене примерно на 60%, достигнув рекордных значений. Вследствие этого Цукерберг переместился с 7 места в списке богатейших людей, которое он занимал в апреле, на 4 место.

Основатель и руководитель Amazon Джефф Безос заработал 29,9 млрд долл, увеличив состояние до 146,9 млрд. Он является самым богатым человеком в мире по версии Forbes.

Издание отмечает, что в условиях пандемии, которая существенно ограничила работу физических ритейлеров, популярность торговых онлайн-площадок выросла. Это обеспечило рост стоимости акций Amazon на 29%.

Третью позицию занял глава Reliance Industries Limited Мукеш Амбани, который с марта увеличил свое состояние почти на 20 млрд долл. После этого оно составляет 52,7 млрд, а Амбани стал богатейшим человеком Азии.

Суммарное состояние 25 богатейших людей мира сейчас составляет около 1,5 трлн долл, что эквивалентно 16% от состояния всех миллиардеров.

Оценка изменений размера состояний миллиардеров проводилась с 23 марта по 22 мая.