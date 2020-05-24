Производство стали снизилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года

По итогам работы металлургических предприятий в апреле 2020 года производство стали снизилось на 30,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 1,339 млн тонн, опустившись с 12-го на 15-е место в рейтинге производителей стали.

Об этом говорится в отчете Всемирной ассоциацией производителей стали Worldsteel

В апреле зафиксировано падение выплавки стали по сравнению с апрелем-2019 в большинстве стран первой десятки, кроме Китая и Вьетнама. При этом наибольшее снижение выплавки стали зафиксировано в Индии – на 65,2%.

Первая десятка стран-производителей стали по итогам апреля выглядит так:

Китай (85,033 млн тонн, рост на 0,2%),

Япония (6,617 млн тонн, падение на 23,5%),

Южная Корея (5,5 млн тонн, "минус" 8,4%),

США (4,968 млн тонн, падение на 32,5%),

РФ (4,7 млн тонн, "минус" 19,4%),

Индия (3,137 млн тонн, падение на 65,2%),

Германия (3 млн тонн, "минус" 10,7%),

Турция (2,245 млн тонн, снижение на 26,3% ,

Вьетнам (1,946 млн тонн, рост на 4,2%)

Бразилия (1,811 млн тонн, падение на 39%).

Далее следуют Иран (1,790 млн тонн, снижение на 17,8%), Тайвань (КНР, 1,650 млн тонн, "минус" 16,3%), Мексика (1,450 млн тонн, падение на 12,1%), Италия (1,350 млн тонн, падение на 30,7%) и Украина (1,339 млн тонн, "минус" 30,9%).

В апреле 64 страны произвели 137,098 млн тонн стали, что на 13% меньше чем в апреле-2019.

Напоминаем:

По итогам 2019 года Украина заняла 13 место в рейтинге мировых производителей стали.

Экономическая правда