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"Мотор Сич" не будет выполнять внутренние рейсы до 31 мая и международные до 14 июня

Суббота, 23 мая 2020, 16:47
 

Авиакомпания "Мотор Сич" объявила о приостановлении внутренних рейсов до 31 мая и международных рейсов до 14 июня 2020.

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Компания объясняет свое решения "сложной эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением острого респираторного заболевания COVID-19".

Также в компании отметили, что пассажиры, у которых есть билеты на рейсы авиакомпании "Мотор Сич" с датой вылета в этот период, могут обратиться в контактный центр авиакомпании или туристического агентства, где приобрели авиабилет, для решения вопросов возврата средств или переноса вылета на более позднюю дату.

Напоминаем:

Кабинет министров 20 мая принял решение о переходе на адаптивную модель карантина с 22 мая до 22 июня. Авиаперевозки планируют возобновить с 15 июня.

Экономическая правда

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Мотор Сич авиаперевозки

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