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Один из крупнейших сервисов по прокату автомобилей Hertz обанкротился

Суббота, 23 мая 2020, 12:10
 

Компания Hertz, которая является одним из крупнейших сервисов проката автомобилей объявила о банкротстве.

Об этом сообщает CNN.

Компания подчеркивает, что намерена остаться в бизнесе, а заявление о банкротстве позволит реструктуризировать долги. Также сообщается, что Офисы Hertz продолжают работать и обслуживать клиентов. 

В заявлении компании подчеркивают, что влияние COVID-19 на путешествия и спрос на аренду автомобилей оказался слишком резким, из-за чего выручка рухнула. 

CNN констатирует, что банкротство Hertz, вероятно, самое резонансное в эпоху COVID-19, поскольку из всех больших обанкротившихся компаний, никто не занимал такой доли рынка, как Hertz.



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автомобили банкротство

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