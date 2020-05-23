Один из крупнейших сервисов по прокату автомобилей Hertz обанкротился
Компания Hertz, которая является одним из крупнейших сервисов проката автомобилей объявила о банкротстве.
Об этом сообщает CNN.
Компания подчеркивает, что намерена остаться в бизнесе, а заявление о банкротстве позволит реструктуризировать долги. Также сообщается, что Офисы Hertz продолжают работать и обслуживать клиентов.
В заявлении компании подчеркивают, что влияние COVID-19 на путешествия и спрос на аренду автомобилей оказался слишком резким, из-за чего выручка рухнула.
CNN констатирует, что банкротство Hertz, вероятно, самое резонансное в эпоху COVID-19, поскольку из всех больших обанкротившихся компаний, никто не занимал такой доли рынка, как Hertz.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua