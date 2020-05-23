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Безработица в США выросла в каждом из 50 штатов

Суббота, 23 мая 2020, 10:55
 

Безработица в США в апреле выросла в каждом из 50 штатов и в округе Колумбия. 

Об этом свидетельствует еженедельный отчет министерства труда.

Отмечается, что при этом в 43 штатах безработица достигла рекордного максимума за время ведения расчетов с 1976 года. 

Самый высокий уровень был отмечен в Неваде - 28,2%, наименший уровень безработицы в 7,9% был зафиксирована в Коннектикуте.

После Невады по уровню безработицы в апреле лидировали Мичиган (22,7%) и Гавайи (22,3%). В трех штатах она превысила 20%. В двадцати штатах скачок безработицы составил не менее 10 процентных пунктов.

В число штатов с самой низкой безработицей вошли также Миннесота - 8,1% и Небраска - 8,3%.

Напоминаем:

Ранее в ФРС заявляли, что уровень безработицы в Соединенных Штатах во втором квартале текущего года в связи с последствиями пандемии нового коронавируса может достичь 20-25%. 

Экономическая правда

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США безработица

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