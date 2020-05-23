Пенсионеры старше 75 лет ежемесячно смогут получать надбавки к пенсии
Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что более миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, ежемесячно смогут получать к пенсии около 500 грн.
Об этом она рассказала в эфире телеканала "Интер".
"Мы разработали новые социальные инициативы... Для более чем одного миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, мы хотим также установить ежемесячную надбавку к пенсиям... Около 500 грн", - сказала Лазебная.
По словам министра, дата индексации пенсий должна быть определена в законодательстве, что позволит избежать спекуляций вокруг этого вопроса.
Лазебная также сообщила, что сегодня дефицит пенсионного фонда составляет 34 млрд грн, тогда как в начале года он составлял 23 млрд грн.
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