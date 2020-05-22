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НБУ определился с курсом гривни на выходные

Пятница, 22 мая 2020, 19:41

 

Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 25 мая на уровне 26,75 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,16 гривни за евро (на 22 мая - 29,46 гривни).

Напомним:

22 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,70 - 26,74 гривни за доллар.

22 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,86 - 26,90 гривни за доллар.

Экономическая правда

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