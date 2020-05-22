Из-за коронавируса НБУ изменит стратегию развития финсектора-2025
Национальный банк, учитывая влияние пандемии коронавируса на ключевые показатели, решил изменить стратегию развития финансового сектора-2025.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.
Отмечается, что на прошлой неделе представители Нацбанка встретились в Zoom с представителями Минэкономики, Минцифры, финансовыми регуляторами и представителями страхового бизнеса и финтех-компаний.
"Обсудили ход выполнения Стратегии, влияние коронавируса на ключевые показатели, а также новые проекты. Думаем, как дать толчок развитию финансового рынка и экономики", - говорится в сообщении.
По результатми встречи, в частности, решили, что рынок страхования жизни должен получить больше стимулов для развития.
"В частности, следует рассмотреть возможность передать страховщикам функции, которые сейчас выполняет Фонд социального страхования. Это позволит сохранить гарантии для работников и одновременно улучшить качество предоставления им услуг. Но и надзор за страховщиками следует улучшить", - пояснили в Нацбанке.
"Кибербезопасность - актуально. Необходимо уделить этому вопросу больше внимания в Cтратегии. Национальный банк готов возглавить это направление и работать над внедрением международных стандартов кибербезопасности в финансовом секторе. Конечно, в диалоге с финтех-компаниями.
Работу над усилением цифровой грамотности населения также надо учесть в Стратегии и предусмотреть там новые проекты. По этому направлению Нацбанк будет активно сотрудничать с Минцифрой. Кстати, один такой совместный продукт уже есть - образовательный сериал "Цифровые деньги" (https://bit.ly/2ZtotV0) на портале "Дія", - говорится в сообщении.
Нацбанк предлагает скоординировать действия государственных органов при исполнении Стратегии таким образом, чтобы максимально приблизить украинский рынок финансовых услуг до получению статуса внутреннего рынка ЕС.
Также в НБУ считают, что надо поработать над развитием широкополосного доступа к Интернету для населения.
"Открытые государственные реестры - это одно из безусловных достижений последних лет. Их надо развивать и в дальнейшем. В Стратегии следует учесть амбициозную цель облегчить доступ ко всем реестров финансового рынка, в частности внедрив обмен информацией через API", - добавили в регуляторе.
Все наработки НБУ отправит на рассмотрение комитета по финансовому развитию при Совете по финансовой стабильности, который утвердит их и тогда официально добавит в Стратегию-2025.
Экономическая правда
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