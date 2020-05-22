Мининфраструктуры готовится к строительству аэропорта в Мукачево

Министерство инфраструктуры заявляет, что готовит проект строительства аэропорта в Мукачево.

Об этом сообщил глава ведомства Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

"Сейчас очень важно поддерживать и развивать региональные аэропорты. Ведь на время пандемии внутренний туризм будет оставаться в приоритете. Поэтому мы, в частности, готовимся к строительству аэропорта в Мукачево.

..Для развития авиационной инфраструктуры в Закарпатье, появление нового аэропорта важно", - сообщает Криклий

Кроме этого министр рассказал, что реконструкция взлетной полосы одесского аэропорта готова на 98%, а на николаевском аэропорту завершается монтаж аэронавигационного оборудования

Экономическая правда