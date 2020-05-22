Все разделы
Укр / Рус

Мининфраструктуры готовится к строительству аэропорта в Мукачево

Пятница, 22 мая 2020, 17:48

 

Министерство инфраструктуры заявляет, что готовит проект строительства аэропорта в Мукачево.

Об этом сообщил глава ведомства Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

"Сейчас очень важно поддерживать и развивать региональные аэропорты. Ведь на время пандемии внутренний туризм будет оставаться в приоритете. Поэтому мы, в частности, готовимся к строительству аэропорта в Мукачево.

..Для развития авиационной инфраструктуры в Закарпатье, появление нового аэропорта важно", - сообщает Криклий

Кроме этого министр рассказал, что реконструкция взлетной полосы одесского аэропорта готова на 98%, а на николаевском аэропорту завершается монтаж аэронавигационного оборудования

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

авиа Криклий Мининфраструктуры

powered by lun.ua
Материалы по теме
На крупнейших "парковках" самолетов в Европе заканчиваются места 22 мая 2020, 16:19
Лоукостер EasyJet возобновит рейсы в июне 21 мая 2020, 20:35
Авиакомпания Turkish Airlines продлила срок приостановления полетов 21 мая 2020, 17:38
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!