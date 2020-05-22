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На крупнейших "парковках" самолетов в Европе заканчиваются места

Пятница, 22 мая 2020, 16:19

 

Оперирующая крупнейшими емкостями по длительному хранению самолетов в Европе компания Tarmac Aerosave заявила о том, что к июню более 90% мест будут заняты.

Об этом сообщает avianews.com

В ее распоряжении 250 парковок в трех аэропортах — Теруэль в Испании, Тарб и Тулуза-Франказаль во Франции.

Если в апреле на всех площадках находились 170 самолетов, в июне их число увеличится до 230-240. Среди них значительная доля 4-двигательных широкофюзеляжных авиалайнеров — Airbus A380, Boeing 747, Airbus A340, которые авиакомпании начали выводить из флота в числе первых из-за больших эксплуатационных расходов. Также в Теруэле запаркованы два из трех Boeing 777-200ER МАУ.

Для освобождения места для хранения Tarmac Aerosave ускорила процесс утилизации старых самолетов. Это позволило увеличить доступные емкости на 25%. Также компания отсрочила работы по техническому обслуживанию и переработке авиационной техники, не требующие срочности.

В Tarmac Aerosave ожидают, что в дальнейшем авиалайнеры на длительное хранение начнут поступать не только от авиакомпаний, но и лизинговых компаний. При этом из 100 самолетов половина останутся на хранении на год или более длительный срок.

В связи с этим Tarmac Aerosave начала подготавливать новые площади для длительной стоянки, которые будут готовы к следующему июню.



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