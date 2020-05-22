Украина рассчитывает начать перерсмотр Соглашения об ассоциации с ЕС — Минэкономики

Украина рассчитывает начать обновление Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и устранить технические барьеры в торговле с ЕС.

Об этом на встрече с главой представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом заявил министр экономики Игорь Петрашко.

"В Украине введен адаптивный план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов. Важен постоянный обмен опытом с другими странами по борьбе с коронавирусом, экономическому оздоровления после COVID-19, поддержки бизнеса, сохранение и создание новых рабочих мест.

Вместе с тем, несмотря на меры против пандемии, мы прилагаем все усилия для обеспечения бесперебойного экспорта с/х продукции на внешние рынки и обеспечения продовольственной безопасности", - сказал Петрашко.

По его словам, ЕС остается главным торговым партнером Украины. В 2019 году по сравнению с 2018 годом, товарооборот между Украиной и ЕС увеличился на 5,5% и составил 45,7 млрд долларов, из которых экспорт составил 20,8 млрд долл. В частности, крупнейшими импортерами украинской продукции стали Польша, Италия, Германия, Нидерланды и Венгрия.

"Мы надеемся начать обновление Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Этот вопрос особенно актуален из-за непростой ситуации в международной торговле.

Также приоритетным вопросом для нас является устранение технических барьеров в торговле с ЕС, мы готовы к заключению Соглашения об оценке соответствия и принятия промышленной продукции", - подчеркнул министр.

Экономическая правда