НБУ откроет дистанционный доступ к кредитному реестру
Национальный банк планирует предоставить удаленный доступ к своему кредитному реестру - заявитель сможет получить информацию через запрос к поисковой системе кредитного реестра.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Нацбанк планирует предоставить удаленный доступ к своему кредитному реестру.
В условиях карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавируса COVID-19, этот шаг позволит заявителям - населению и юридическим лицам - получить информацию по кредитного реестра НБУ удобнее и быстрее", - заявили в регуляторе.
При этом, верификация данных физического лица может осуществляться с помощью системы BankID НБУ или квалифицированного электронной подписи (КЭП).
"Физическое лицо может подписать заявление на получение информации из кредитного реестра, которая подается в электронной форме, личным КЭП, юридическое лицо - квалифицированной электронной подписью своего руководителя.
При этом, заявление на получение информации из кредитного реестра может предоставляться и на бумажных носителях", - пояснили в НБУ.
В то же время лицо, получающее такую информацию по доверенности, должно приложить к заявлению копию документа, подтверждающего ее полномочия.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua