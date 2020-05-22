НБУ откроет дистанционный доступ к кредитному реестру

Национальный банк планирует предоставить удаленный доступ к своему кредитному реестру - заявитель сможет получить информацию через запрос к поисковой системе кредитного реестра.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Нацбанк планирует предоставить удаленный доступ к своему кредитному реестру.

В условиях карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавируса COVID-19, этот шаг позволит заявителям - населению и юридическим лицам - получить информацию по кредитного реестра НБУ удобнее и быстрее", - заявили в регуляторе.

При этом, верификация данных физического лица может осуществляться с помощью системы BankID НБУ или квалифицированного электронной подписи (КЭП).

"Физическое лицо может подписать заявление на получение информации из кредитного реестра, которая подается в электронной форме, личным КЭП, юридическое лицо - квалифицированной электронной подписью своего руководителя.

При этом, заявление на получение информации из кредитного реестра может предоставляться и на бумажных носителях", - пояснили в НБУ.

В то же время лицо, получающее такую ​​информацию по доверенности, должно приложить к заявлению копию документа, подтверждающего ее полномочия.

Экономическая правда