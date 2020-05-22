НАБУ проводит обыски у члена правления "Укрзализныци" – источник

Роман Веприцкий

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски у и.о. члена правления УЗ Романа Веприцкого по делу о хищении средств при строительстве экспресса в Борисполь.

Об этом ЭП сообщил источник в компании.

По данным собеседника издания, обыски с утра проходят и в кабинете Веприцкого в УЗ, и у него дома.

Напомним:

Ранее сообщалось, что правоохранители расследуют хищение средств в особо крупных размерах при строительстве железнодорожного экспресса Киев - Международный аэропорт "Борисполь".

"Ведется досудебное расследование по фактам присвоения средств в особо крупных размерах должностными лицами одного из предприятий государственной формы собственности по предварительному сговору с должностными лицами одного из предприятий частной формы собственности путем формального документального оформления выполнения работ", - говорилось в материалах судебного реестра.

Правоохранители подозревают, что чиновники и предприниматели внесли ложные сведения в документы о формальном выполнении работ.

Отмечалось, что в 2018 году ООО "Рилейд" победило в государственных закупках филиала Юго-Западная железная дорога ПАО "Укрзализныця" по строительству экспресса в Борисполь на общую сумму более 20,4 млн грн.

Веприцкий в 2017-2019 годах был и.о. директора регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця", а в 2019-2020 годах был директором филиала.

Экономическая правда