Президент просит правительство разработать законопроект о налоговой амнистии

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Президент Владимир Зеленский обратился к правительству с предложениями по налоговой реформе, в том числе об определении четких и понятных правил налогообложения контролируемых иностранных компаний, разработке законопроекта о разовом декларировании.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства предложил совместно с представителями бизнес-ассоциаций и экспертами разработать и внести в Верховную Раду законодательные инициативы с целью внедрения прозрачных и детализированных механизмов реализации положений об ограничениях, введенных для предотвращения уклонения от налогообложения;

определить четкие и понятные правила налогообложения контролируемых иностранных компаний, а также предоставить налогоплательщикам достаточно времени для обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования соответствующих объектов налогообложения (с учетом ограничительных мер, связанных с распространением в мире COVID-19).

Также, по мнению президента, должен быть уменьшен размер штрафов за отдельные незначительные налоговые правонарушения.

Кроме того, правительство должно обеспечить защиту данных и информации, полученных органами контроля по отчетности резидентов Украины по доходам, в частности, полученных из источников за пределами Украины, а также данных, получаемых от компетентных органов иностранных государств в соответствии с законом.

Отмечается, что должен быть рассмотрен вопрос об установлении уголовной ответственности за незаконное разглашение таких данных и информации.

Кроме того, глава государства обратился в Кабинет министров с предложением разработать и внести в парламент законопроект по разовому декларированию. В ОП рассказали, что эти законодательные изменения должны быть подготовлены в трехмесячный срок в сотрудничестве с экспертами, бизнесом и парламентским комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Также правительство должно подготовить с привлечением представителей бизнеса, экспертов и народных депутатов предложения по системному совершенствованию и упрощению процедур администрирования налогов и сборов, обеспечению четкости правил налогообложения, унификации и понятности терминологии. Соответствующий законопроект должен быть внесен на рассмотрение Верховной Рады до конца 2020 года.

Напоминаем:

Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве.

Экономическая правда