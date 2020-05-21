Оператор ГТС закупит 0,5 миллиарда кубометров газа на "таможенный склад"

Оператор ГТС Украины начал тендер на дополнительную закупку 0,5 млрд кубических метров газа. Газ будет размещен для хранения в украинских ПХГ в режиме "Таможенный склад".

Об этом сообщает Укртрансгаз

Генеральный директор Оператора ГТС Сергей Макогон, заверил, что этот тендер на закачку газа в режиме "Таможенный склад" позволит компаниям-нерезидентам участвовать в нем без обязательства создавать местные дочерние компании.

Отмечается, что иностранные компании, которые вводят газ в режиме "таможенного склада", не требуют таможенного оформления в течение трех лет и освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость.

Экономическая правда