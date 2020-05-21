Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
21 мая котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 14:00 установились на уровне 26,79 - 26,81 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 14:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,79 - 26,81 гривни;
Евро - 29,42 - 29,44 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,65 - 26,92 гривни. Евро покупают по 28,95 гривни, продают по 29,43 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,82 - 26,87 гривни, евро - 29,10 - 29,14 гривни.
Средний курс в обменниках Украины: доллар - 26,78 - 26,87 гривни, евро - 29,09 - 29,24 гривни.
Напомним:
Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 21 мая на уровне 26,59 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,14 гривни за евро (на 20 мая - 29,02 гривни).
21 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни за доллар.
Экономическая правда
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