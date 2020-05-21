В Украине уже работают 90% продовольственных рынков – Минэкономики
После смягчения карантина в Украине уже работают 748 продовольственных рынков - это почти 90% от общего количества продовольственных рынков.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Отмечается, что по состоянию на 19 мая из 9600 проверенных Госпродпотребслужбой заведений более 7600 полностью соответствуют всем противоэпидемическим требованиям, установленным главным государственным санитарным врачом.
Среди них:
- 3852 объекта торговли продовольственными товарами (магазины и супермаркеты);
- 1486 объектов торговли непродовольственными товарами (магазины и супермаркеты);
- 309 заведений общественного питания (кафе и рестораны);
- 573 парикмахерских и салонов красоты;
- 1419 других объектов (аптеки, объекты водоснабжения и водоотведения, объекты транспорта и т.д.).
"Правительство уже реализует программы, направленные на преодоление бизнесом последствий кризиса от пандемии. Эти инициативы включают меры по сохранению рабочих мест, упрощению доступа к финансам (благодаря обеспечению новых кредитов и запуска грантовых программ), уменьшению расходов бизнеса путем рефинансирования кредитов и уменьшения налоговой нагрузки", - говорится в сообщении.
Напомним:
Агропродовольственные рынки столицы открывают постепенно при условии выполнения ряда противоэпидемических требований.
Экономическая правда
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