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В Украине уже работают 90% продовольственных рынков – Минэкономики

Четверг, 21 мая 2020, 12:20
 

После смягчения карантина в Украине уже работают 748 продовольственных рынков - это почти 90% от общего количества продовольственных рынков.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что по состоянию на 19 мая из 9600 проверенных Госпродпотребслужбой заведений более 7600 полностью соответствуют всем противоэпидемическим требованиям, установленным главным государственным санитарным врачом.

Среди них:

  • 3852 объекта торговли продовольственными товарами (магазины и супермаркеты);
  • 1486 объектов торговли непродовольственными товарами (магазины и супермаркеты);
  • 309 заведений общественного питания (кафе и рестораны);
  • 573 парикмахерских и салонов красоты;
  • 1419 других объектов (аптеки, объекты водоснабжения и водоотведения, объекты транспорта и т.д.).

"Правительство уже реализует программы, направленные на преодоление бизнесом последствий кризиса от пандемии. Эти инициативы включают меры по сохранению рабочих мест, упрощению доступа к финансам (благодаря обеспечению новых кредитов и запуска грантовых программ), уменьшению расходов бизнеса путем рефинансирования кредитов и уменьшения налоговой нагрузки", - говорится в сообщении.

Напомним:

Агропродовольственные рынки столицы открывают постепенно при условии выполнения ряда противоэпидемических требований.

Экономическая правда

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рынки Минэкономики

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