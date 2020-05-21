Курс валют на 21 мая: межбанк, "черный" и наличный рынки
21 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,77 - 26,80 гривни;
Евро - 29,34 - 29,37 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,63 - 26,93 гривни. Евро покупают по 28,92 гривни, продают по 29,44 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,75 - 26,94 гривни, евро - 29,02 - 29,23 гривни.
Напомним:
Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 21 мая на уровне 26,59 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,14 гривни за евро (на 20 мая - 29,02 гривни).
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua