Курс валют на 21 мая: межбанк, "черный" и наличный рынки

21 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,77 - 26,80 гривни;

Евро - 29,34 - 29,37 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,63 - 26,93 гривни. Евро покупают по 28,92 гривни, продают по 29,44 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,75 - 26,94 гривни, евро - 29,02 - 29,23 гривни.

Напомним:

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 21 мая на уровне 26,59 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,14 гривни за евро (на 20 мая - 29,02 гривни).

Экономическая правда