Киевляне задолжали за газ 255 миллионов - КГГА
Уровень задолженности киевлян за поставку газа перед КиивГазЕнерджи составляет 255 миллионов гривень. Всего за эту услугу не рассчитались 625 тысяч потребителей.
Об этом сообщила начальник управления по работе с абонентами "Киевгаз" Людмила Гребещук на пресс-брифинге.
Гребещук сообщила, что уровень оплаты за распределение газа в Киеве тоже снизился в апреле.
Потребители рассчитались за услуги "Киевгаза" на 75%.
"Снижение может негативно повлиять на работу предприятий, так как оплата направляется на оплату аварийных бригад, ремонт и замену участков газопровода", - комментируют в КГГА.
Также в КГГА сообщают, что на период карантина на 1,5 раза увеличилось количество онлайн оплат.
Экономическая правда
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