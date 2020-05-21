Киевляне задолжали за газ 255 миллионов - КГГА

Уровень задолженности киевлян за поставку газа перед КиивГазЕнерджи составляет 255 миллионов гривень. Всего за эту услугу не рассчитались 625 тысяч потребителей.

Об этом сообщила начальник управления по работе с абонентами "Киевгаз" Людмила Гребещук на пресс-брифинге.

Гребещук сообщила, что уровень оплаты за распределение газа в Киеве тоже снизился в апреле.

Потребители рассчитались за услуги "Киевгаза" на 75%.

"Снижение может негативно повлиять на работу предприятий, так как оплата направляется на оплату аварийных бригад, ремонт и замену участков газопровода", - комментируют в КГГА.

Также в КГГА сообщают, что на период карантина на 1,5 раза увеличилось количество онлайн оплат.

Экономическая правда