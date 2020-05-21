АМКУ открыл дело против "яичного" агрохолдинга Бахматюка

Антимонопольный комитет возбудил дело против агрохолдинга Олега Бахматюка "Авангард", который увеличил количество филиалов, не получив разрешения от АМКУ. Речь идет по 10 нарушений законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

АМКУ установил, что в течение двух лет одна из компаний группы "Авангард" увеличила количество филиалов за счет аренды (субаренды) птицефабрик в селах Киевской, Черкасской, Харьковской и Запорожской областей.

После получения активов в пользование, "Авангард" начал на них производство куриных яиц.

Согласно законодательству приобретение контроля над большинством из этих фабрик требовало разрешения Антимонопольного комитета.

Однако группа Бахматюка за таким разрешением не обращались, что указывает на признаки нарушения статьи 50 Закона Украины "О защите экономической конкуренции".

Отмечается, что АМКУ узнал об этих фактах, проводя исследования рынка яиц.

"Поскольку группа компаний "Авангард" является одним из крупнейших участников этого рынка и крупнейшим производителем сухих яичных продуктов в Украине, Комитет должен оценить влияние выявленных транзакций на конкуренцию", - говорится в сообщение.

В частности, АМКУ установит, каким образом выявленные концентрации повлияли на рыночные доли группы "Авангард" и не привели ли указанные действия к монополизации или существенному ограничению конкуренции.

Экономическая правда