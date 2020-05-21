Межбанковский день: гривна подешевела, НБУ не вмешивался
Котировки доллара выросли с утренних 26,54/26,57 гривен до 26,67/26,69 до конца сессии. НБУ не стал вмешиваться в ситуацию и не выходил на рынок.
Как сообщает Finance.ua выход двух-трех крупных покупателей (в основном клиентов Ситибанк) оживил спрос на валюту.
На конечных операциях после завершения активной фазы торгов - спекулянты и немногочисленные продавцы сумели "разогреть" курс.
С самого утра предложение незначительно превышало спрос и курс к 11:00 с утренних 26,54/26,57 фактически замер в пределах 26,55 / 26,57 гривен за доллар, а к 12:00 - окончательно закрепился на отметке 26,56/26,58.
Но в этот период на торги уже вышел Ситибанк с покупкой и рынок быстро оживился.
К обеду доллар подорожал до 26,575 / 26,595 гривен, а в 15 часов и вовсе - до 26,62 / 26,64.
Крупный покупатель практически подтолкнул курс и даже после его ухода продавцы продолжили задирать котировки, а запоздалые покупатели уже мирились со все возрастающими запросами спекулянтов и немногочисленных продавцов.
Межбанк закрылся с котировками 26,67/26,69 гривни за доллар.
Напомним:
Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 21 мая на уровне 26,59 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,14 гривни за евро (на 20 мая - 29,02 гривни).
Экономическая правда
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