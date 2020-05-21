Межбанковский день: гривна подешевела, НБУ не вмешивался

Котировки доллара выросли с утренних 26,54/26,57 гривен до 26,67/26,69 до конца сессии. НБУ не стал вмешиваться в ситуацию и не выходил на рынок.

Как сообщает Finance.ua выход двух-трех крупных покупателей (в основном клиентов Ситибанк) оживил спрос на валюту.

На конечных операциях после завершения активной фазы торгов - спекулянты и немногочисленные продавцы сумели "разогреть" курс.

С самого утра предложение незначительно превышало спрос и курс к 11:00 с утренних 26,54/26,57 фактически замер в пределах 26,55 / 26,57 гривен за доллар, а к 12:00 - окончательно закрепился на отметке 26,56/26,58.

Но в этот период на торги уже вышел Ситибанк с покупкой и рынок быстро оживился.

К обеду доллар подорожал до 26,575 / 26,595 гривен, а в 15 часов и вовсе - до 26,62 / 26,64.

Крупный покупатель практически подтолкнул курс и даже после его ухода продавцы продолжили задирать котировки, а запоздалые покупатели уже мирились со все возрастающими запросами спекулянтов и немногочисленных продавцов.

Межбанк закрылся с котировками 26,67/26,69 гривни за доллар.

Напомним:

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 21 мая на уровне 26,59 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,14 гривни за евро (на 20 мая - 29,02 гривни).

Экономическая правда