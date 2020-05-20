В 2019 году количество IT-ФОПов выросло на 22%

Количество IT-специалистов, зарегистрированных как физическое лицо-предприниматель, в 2019 году выросло на 22% и составляет 183 тысячи человек.

Об этом сообщает издание DOU.UA со ссылкой на данные Единого госреестра юрлиц.

В 2018 году IT-ФОПов было 154 тысячи - рост наблюдался по всем видам деятельности и во всех регионах Украины.

При этом, общее количество всех ФОПов в Украине увеличилась лишь на 6%.

Отмечается, что самый популярный КВЭД - "Компьютерное программирование": его основным указали почти 124 тысячи человек, также популярны "Консультации по вопросам информатизации" (27 тысячи человек) и "Обработка данных" (22 тысячи человек).

В Киеве и Киевской области зарегистрировано 30% от общего количества украинских IT-ФОПов, без учета тех программистов, которые переехали в столицу, но не изменили места регистрации.

За 2019 год количество IT-ФОПов в Киеве и Киевской области выросло почти на 11 тысяч человек, далее в рейтинге Харьковская область (+ 4 406 человек), и Львовская область (+3 482).

В то же время доля женщин в IT-сегменте растет медленно: второй год лишь на 1%. Сейчас женщин среди IT-ФОПов примерно 26% - в больших городах их больше, чем в маленьких, а во Львове их доля достигает почти 30%.