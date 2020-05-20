Официальный курс: гривня ослабла

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 21 мая на уровне 26,59 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,14 гривни за евро (на 20 мая - 29,02 гривни).

Напомним:

20 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,54 - 26,57 гривни за доллар.

20 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни за доллар.

Экономическая правда