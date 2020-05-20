Официальный курс: гривня ослабла
Среда, 20 мая 2020, 20:00
Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 21 мая на уровне 26,59 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,14 гривни за евро (на 20 мая - 29,02 гривни).
Напомним:
20 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,54 - 26,57 гривни за доллар.
20 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни за доллар.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua