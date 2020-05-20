Украинцы стали на 83% чаще искать удаленную работу – исследование

Количество запросов "удаленная работа" выросла на 83%, в топ самых популярных предложений по удаленной занятости вошли Instagram-специалисты, операторы и менеджеры по продажам.

Об этом свидетельствуют результаты исследования OLX Работа.

Самыми популярными по количеству объявлений в апреле стали офис-менеджеры. В этом месяце таких предложений для удаленной работы на OLX Работа стало почти вдвое больше.

"Обычно в обязанности, которые нужно выполнять из дома, входят прием звонков и электронной почты, ведения документооборота. Во второй весенний месяц таким специалистам в среднем по Украине предлагали 10 тыс грн", - говорится в сообщении.

Также популярное предложение - работа оператором.

Обязанности на этой должности включают прием или совершения звонков, или онлайн-общение с клиентами.

"В апреле по сравнению с февралем количество объявлений по поиску специалистов возросло более чем в два раза, а оплата этого труда стабильная - в среднем 12,5 тыс гГрн", - добавили в OLX Работа.

В апреле объявлений о поиске Instagram-специалистов стало на 72% больше. Среди требований - ведение аккаунтов в соцсети, работа с контентом, написание постов.

Платить за креативную работу по всей Украине готовы в среднем 19,5 тыс грн в месяц.

"Работодатели также активизировались в поиске менеджеров по продажам, и в апреле по сравнению с последним месяцем зимы стали искать их на 42% чаще. Из дома специалисты могут легко контактировать с клиентами, и получать в среднем 12,5 тыс грн", - свидетельствуют результаты исследования .

Экономическая правда