Украинцы стали на 83% чаще искать удаленную работу – исследование
Количество запросов "удаленная работа" выросла на 83%, в топ самых популярных предложений по удаленной занятости вошли Instagram-специалисты, операторы и менеджеры по продажам.
Об этом свидетельствуют результаты исследования OLX Работа.
Самыми популярными по количеству объявлений в апреле стали офис-менеджеры. В этом месяце таких предложений для удаленной работы на OLX Работа стало почти вдвое больше.
"Обычно в обязанности, которые нужно выполнять из дома, входят прием звонков и электронной почты, ведения документооборота. Во второй весенний месяц таким специалистам в среднем по Украине предлагали 10 тыс грн", - говорится в сообщении.
Также популярное предложение - работа оператором.
Обязанности на этой должности включают прием или совершения звонков, или онлайн-общение с клиентами.
"В апреле по сравнению с февралем количество объявлений по поиску специалистов возросло более чем в два раза, а оплата этого труда стабильная - в среднем 12,5 тыс гГрн", - добавили в OLX Работа.
В апреле объявлений о поиске Instagram-специалистов стало на 72% больше. Среди требований - ведение аккаунтов в соцсети, работа с контентом, написание постов.
Платить за креативную работу по всей Украине готовы в среднем 19,5 тыс грн в месяц.
"Работодатели также активизировались в поиске менеджеров по продажам, и в апреле по сравнению с последним месяцем зимы стали искать их на 42% чаще. Из дома специалисты могут легко контактировать с клиентами, и получать в среднем 12,5 тыс грн", - свидетельствуют результаты исследования .
Экономическая правда
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