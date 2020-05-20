Автогаз в рознице дорожает

Стоимость автогаза в розничных сетях 20 мая повысилась в пределах 10-40 копеек за литр - средняя по стране розничная цена автогаза выросла на 8 копеек за литр - до 9,09 гривен за литр.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на ежедневный мониторинг розничного рынка "Консалтинговой группы А-95".

В частности, сеть АЗС OKKO в среднем подняла цены на 6 копеек за литр - до 9,77 грн за литр.

Сеть KLO повысила стоимость автогаза на 40 коп/л, до 9,39 грн/л.

"В таких сетях как Shell, SOCAR, Glusco, "Автотранс", Chipo, SUN OIL и Mango автогаз подорожал в пределах 5-25 копеек за литр", - говорится в сообщении.

Напомним:

Розничные сети 19 мая повысили в среднем цены на автогаз на 13 копеек за литр - до 9,01 грн за литр.