Зеленский о реформе УЗ: К этому вопросу перейдем через месяц

Президент Владимир Зеленский заявил, что реформа Укрзализныци - пока только на бумаге, к вопросу трансформации компании вернутся через месяц - когда карантин закончится.

Об этом он сказал на пресс-конференции.

"По поводу реформы УЗ - это отдельное государство. Поменяли руководителя "Укрзализныци", там есть наблюдательный совет, у них есть, к сожалению, пока только на бумаге, полностью реформа УЗ. Верю ли я в то, что это произойдет в ближайшее время? Нет. То, что я сейчас там вижу - пока нет", - подчеркнул Зеленский.

"Реформа УЗ на бумаге очень сложная, им надо очень много денег. В сложные для украинцев времена мы не можем повысить цены на пассажирские перевозки", - добавил он.

"УЗ преимущественно зарабатывает на грузовых перевозках. Сейчас из-за коронавируса очень много этого остановлено. Остановлен прежде всего экспорт, экспортно ориентированные товары. Это показало проблематику, какие должны быть заказы, здесь моя позиция - надо прежде всего делать государственные заказы для государственных предприятий" , - заявил президент.

"Пока реформа на бумаге, они жалуются на коронавирус - и отчасти это правда. Господин Криклий как министр инфраструктуры процентов 90% своего времени тратит на коронавирус, на все инфраструктурные вопросы.

Было очень много вопросов по инфраструктуре из-за коронавируса, поэтому я не могу спрашивать министра - "А что там с УЗ?". Я думаю, что через месяц все успокоится, когда мы выйдем из карантина, мы обязательно перейдем к вопросу реформы Укрзализныци", - подчеркнул президент.

Напомним:

Вопрос консультаций немецкой компанией Deutsche Bahn по трансформации "Укрзализныци" пока ставится на паузу, а для IPO "Укрзализныци" (первая публичная продажа акций - ред.) сейчас "точно неудачное время", заявил Криклий.

Экономическая правда