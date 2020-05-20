"Киевводоканал" предлагает повысить тарифы на воду еще на 19%
Компания "Киевводоканал" предлагает повысить тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения для потребителей Киева еще на 19% с января 2021 года.
Об этом говорится на сайте компании.
В частности, "Киевводоканал" предлагает установить тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева на 2021 год в размере 27,35 грн (с НДС) за 1 кубометр.
Из них 14,74 грн – за 1 куб. м водоснабжения и 12,61 грн – за водоотвод кубометра воды.
В компании напомнили, что в феврале 2020 года Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, был одобрен проект постановления о повышении тарифа на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева до 22,992 грн за 1 кубометр.
В том числе 13,44 грн составляет тариф на водоснабжение и 9,552 грн – на водоотвод кубометра воды.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua