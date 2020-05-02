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В апреле Нацбанк по результатам проверок наказал три банка

Суббота, 2 мая 2020, 17:55
 

Национальный банк по результатам проверок в апреле применил к трем банкам меры воздействия.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Регулятор проверял, как банки предотвращают и противодействуют легализации (отмыванию - ЭП) доходов, полученных преступным путем, а также на предмет финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения.

По результатам проверки:

  • Нацбанк оштрафовал Полтава-банк на 300 тыс за неосуществление на постоянной основе с учетом риск-ориентированных подходов надлежащего анализа финансовых операций клиентов; а также направил ему письменное предостережение за ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять изучение клиентов.
  • Креди Агриколь Банк получил письменное предупреждение за невыполнение банком обязательства немедленно сообщить специально уполномоченный орган о попытке установления деловых отношений с физическим лицом, которое включено в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которого применены международные санкции.
  • Международный инвестиционный банк получил письменное предупреждение: за нарушение требований по разработке, внедрению и постоянному обновлению внутренних документов банка по вопросам финансового мониторинга; неосуществления должной оценки финансового состояния клиентов.

Меры воздействия к банкам применены за нарушения, которые были выявлены до ограничительных карантинных мер.

Экономическая правда

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НБУ банк

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