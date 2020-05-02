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В Минцифры рассказали о результатах активности по ФЛП на портале "Дия"

Суббота, 2 мая 2020, 14:20
 

Министерство цифровой трансформации обнародовало данные об открытии, закрытии и изменения данных по ФЛП на портале "Дия".

Об этом ведомство сообщило в Facebook

За месяц работы услуги:

  •  открыто 4007 ФЛП
  •  изменено данные по 5078 ФЛП
  •  закрыто 5726 ФЛП.

Напоминаем:

Ранее в Министерстве цифровой трансформации заявляли, что на портале государственных услуг "Дія" уже можно получить 27 публичных услуг онлайн, в частности - стать предпринимателем, сменить вид деятельности или прекратить ее. При этом анонсировалось, что открыть собственное дело можно за 10 минут.

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Экономическая правда

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"Дія" ФЛП

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